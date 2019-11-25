Владимирские полицейские поймали в лесу парня с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-25T11:01:49+03:00

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19 ноября правоохранители задержали в лесу 24-летнего местного жителя с наркотиками. Оперативники изъяли у него 22 свертка с «синтетикой», весом около 9,5 граммов. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, владимирец действовал в интересах одного из интернет-магазинов, через который осуществлялась продажа запрещенных веществ. Молодой человек распространял их во Владимире и Гусь- Хрустальном. Сейчас местный житель под стражей. Полиция устанавливает каналы приобретения наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU