Владимирская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение аварийных домов
Эти деньги выделены на три года
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Фонд содействия реформированию ЖКХ по дополнительному соглашению с администрацией Владимирской области выделит региону более 1 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Речь идет о домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
В 2019 году фонд реформирования ЖКХ выделит Владимирской области 382,3 миллиона рублей, в 2020 и 2021 году регион получит 381,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU