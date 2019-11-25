Владимирская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение аварийных домов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-25T10:33:55+03:00

Эти деньги выделены на три года

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Фонд содействия реформированию ЖКХ по дополнительному соглашению с администрацией Владимирской области выделит региону более 1 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья. Речь идет о домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

В 2019 году фонд реформирования ЖКХ выделит Владимирской области 382,3 миллиона рублей, в 2020 и 2021 году регион получит 381,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU