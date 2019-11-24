2019-11-24T20:50:26+03:00
Происшествия

Во Владимире неизвестный с оружием ворвался в банк

Никто не пострадал
Елена Масленникова
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Инцидент произошёл в восьмом часу вечера в субботу 23 ноября. Неизвестный мужчина ворвался в офис одного из банков на проспекте Ленина. "Налетчик" стал угрожать сотрудникам и посетителям предметом, похожим на пистолет. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, со слов сотрудников банка, грабитель какое-то время выкрикивал угрозы, но потом скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция сейчас ищет нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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