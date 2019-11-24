В Кольчугинском районе из-за лобового столкновения с кроссовером загорелась фура

СЕГОДНЯ 20:19 2019-11-24T20:23:06+03:00

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Авария произошла 24 ноября в пятом часу вечера в Кольчугинском районе около села Ельцино. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Ниссан Экстрейл" вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Большегруз загорелся. А водитель "Ниссана"оказался заблокирован в своем автомобиле. Для спасения обоих водителей на место ДТП приехали семь сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Оба мужчины живы. Они госпитализированы. Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что большегруз вёз чай.

ИСТОЧНИК KP.RU