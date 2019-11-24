2019-11-24T20:23:06+03:00
Происшествия

В Кольчугинском районе из-за лобового столкновения с кроссовером загорелась фура

Водителя "Ниссана" извлекали спасатели
Елена Масленникова
Поделиться:
В Кольчугинском районе из-за столкновения с кроссовером загорелась фура, а водитель иномарки оказался заблокирован в своем автоВ Кольчугинском районе из-за столкновения с кроссовером загорелась фура, а водитель иномарки оказался заблокирован в своем автоФото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 24 ноября в пятом часу вечера в Кольчугинском районе около села Ельцино. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Ниссан Экстрейл" вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Большегруз загорелся. А водитель "Ниссана"оказался заблокирован в своем автомобиле. Для спасения обоих водителей на место ДТП приехали семь сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Оба мужчины живы. Они госпитализированы. Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что большегруз вёз чай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24