Жительница Петушков вернет страховщикам полученную выплату

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-24T17:04:01+03:00

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Местная жительница обратилась в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков после аварии. Её автомобиль был застрахован по полису ОСАГО. Женщина получила выплату. Однако потом выяснилось, что страхового случая не было. Повреждения автомобиля не соответствовали механизму ДТП. Судебная экспертиза это подтвердила. Петушинский районный суд решил взыскать с жительницы полученные средства и вернуть их страховой компании. Владимирский областной суд оставил это решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU