Ковровчанина будут судить за избиение знакомой в местной общаге
Словесная перепалка между мужчиной и женщиной закончилась дракой
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В сентябре 2019-го парочка распивала алкоголь в коридоре общежития. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который сопровождался нецензурной бранью в отношении друг друга. Затем мужчина набросился на партнершу с ножом, клинком которого нанес ей несколько ударов в живот. Ковровчанку госпитализировали. На драчуна завели уголовное дело. Его будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU