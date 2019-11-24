Ковровчанина будут судить за избиение знакомой в местной общаге

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-24T15:01:48+03:00

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В сентябре 2019-го парочка распивала алкоголь в коридоре общежития. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который сопровождался нецензурной бранью в отношении друг друга. Затем мужчина набросился на партнершу с ножом, клинком которого нанес ей несколько ударов в живот. Ковровчанку госпитализировали. На драчуна завели уголовное дело. Его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU