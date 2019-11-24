Экс-глава Карабаново за служебный подлог и присвоение чужой зарплаты отделалась штрафом

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-24T14:05:49+03:00

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В июле и августе 2019 года бывшая глава Карабаново совершила сразу два преступления. Она внесла ложные сведения в табель о рабочих днях сотрудника Совета народных депутатов, после чего присвоила себе около 4 тысяч рублей. А потом трудоустроила "липового" специалиста в аппарат СНД г. Карабаново. И после получения зарплаты," фиктивный" сотрудник, не выполнявший на самом деле никаких трудовых обязанностей, передал экс-чиновнице более 50 тысяч рублей. 41-летняя женщина свою вину признана и попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке. Александровский районный суд назначил бывшей главе Карабаново наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и лишил ее права в течение 2 лет занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU