2019-11-24T13:02:04+03:00
Общество

Владимирская многодетная семья взыскала с застройщика 85 тысяч рублей

Семья въехала в свою новую квартиру с опозданием на год
Елена Масленникова
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Жительница Владимира обратилась в прокуратуру. В своем заявлении она указала, что заключила со строительной организацией договор о долевом участии. Согласно его условиям, многодетная семья должна была получить квартиру в августе 2017-го, но застройщик затянул со сроками. Новоселье владимирская семья отметила только через год - в августе 2018. В интересах жительницы надзорное ведомство обратилось в суд. За нарушение сроков сдачи объекта, Ленинский районный суд принял решение взыскать с застройщика 85 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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