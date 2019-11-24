Владимирская многодетная семья взыскала с застройщика 85 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-24T13:02:04+03:00

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Жительница Владимира обратилась в прокуратуру. В своем заявлении она указала, что заключила со строительной организацией договор о долевом участии. Согласно его условиям, многодетная семья должна была получить квартиру в августе 2017-го, но застройщик затянул со сроками. Новоселье владимирская семья отметила только через год - в августе 2018. В интересах жительницы надзорное ведомство обратилось в суд. За нарушение сроков сдачи объекта, Ленинский районный суд принял решение взыскать с застройщика 85 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU