ДТП в Коврове: водитель иномарки оказался зажат в своём автомобиле

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-24T12:03:19+03:00

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Авария случилась 24 ноября около 5 утра в Коврове на улице Грибоедова. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель" Пежо" вылетел на встречку и столкнулся с "Логаном". В результате аварии, владелец старенького "француза" оказался зажат в своем собственном автомобиле. Понадобилась помощь местных спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда только со второй попытки смогли извлечь пострадавшего - машина во многих местах оказалась прогнившей, что усложнило им работу. Водителей обеих иномарок госпитализировали. В паблике "# заметки спасателя" Вконтакте очевидцы происшествия рассказывают, что владелец "Пежо" был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU