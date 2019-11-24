2019-11-24T12:03:19+03:00
Происшествия

ДТП в Коврове: водитель иномарки оказался зажат в своём автомобиле

Мужчине понадобилась помощь спасателей
Елена Масленникова
Поделиться:
фото из Паблика "#заметки спасателя"фото из Паблика "#заметки спасателя"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Авария случилась 24 ноября около 5 утра в Коврове на улице Грибоедова. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель" Пежо" вылетел на встречку и столкнулся с "Логаном". В результате аварии, владелец старенького "француза" оказался зажат в своем собственном автомобиле. Понадобилась помощь местных спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда только со второй попытки смогли извлечь пострадавшего - машина во многих местах оказалась прогнившей, что усложнило им работу. Водителей обеих иномарок госпитализировали. В паблике "# заметки спасателя" Вконтакте очевидцы происшествия рассказывают, что владелец "Пежо" был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суздальская ЦРБ не обеспечивала диабетика бесплатными тест-полосками для глюкометра
В Коврове водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор
Владимирские мамочки вместе с детьми сегодня смогут бесплатно сходить в музеи
В Суздальском районе погиб рыбак, провалившийся под лёд
Во Владимирской области появился сайт с вакансиями врачей
На Оке поймали браконьера, который с помощью сети ловил рыбу
На Южном объезде в ДТП погибли два 19-летних парня
В центре Покрова на митинг против ремонта трассы М-7 пришли 300 человек
В Добром возникли перебои с водой из-за шуги на Нерли
Детскому хору из Владимира вручили Гран-при Всероссийского хорового фестиваля
Верховный суд РФ поставил точку в конфликте администрации города Владимира и "белого дома"
В парке "Дружба" научат валять мышку из шерсти
Владимирский Роспотребнадзор оштрафовал садики и школы почти на миллион рублей за плохие продукты для детей
Ковровчанин напал на знакомую, чтобы добыть продуктов и сигарет
Муромлянина хотят лишить водительских прав через суд
"Магнит" продавал вязниковцам «просрочку» и продукты без ценников
ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ
Во Владимире не будет улицы Победителей
Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину
На Соборной площади устанавливают елку
В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»