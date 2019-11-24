Суздальская ЦРБ не обеспечивала диабетика бесплатными тест-полосками для глюкометра

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-24T11:01:42+03:00

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Житель Суздальского района обратился с жалобой в прокуратуру. В своем заявлении мужчина указал, что страдает сахарным диабетом 1 типа и по заключению врача из ОКБ, ему было рекомендовано измерять сахар в крови трижды в день. Ему даже был выписан рецепт на тест-полоски для глюкометра, однако в местной поликлинике их не выдавали на протяжении двух лет. Местный житель вынуждено приобретал их за свой счет. Прокуратура обратилась в Суздальский районный суд. По решению фемиды, Суздальскую ЦРБ обязали вернуть диабетику потраченные за два года деньги и обеспечить его бесплатными тест-полосками.

ИСТОЧНИК KP.RU