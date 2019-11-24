2019-11-24T10:33:08+03:00
Происшествия

В Коврове водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Елена Масленникова
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Происшествие произошло в Коврове 23 ноября в седьмом часу вечера на улице Космонавтов. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель ехал со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Еловая. 46-летний мужчина появился на проезжей части внезапно. Он переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель его сбил и уехал. Пострадавшего госпитализировали. Полиция сейчас ищет скрывшегося с места ДТП автомобилиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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