Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-24T12:32:28+03:00

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Авария случилась сегодня в седьмом часу утра на повороте на "Глобус" со стороны Нижнего Новгорода. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Мазды" на скорости снёс металлическое ограждение и врезался в светофор. 25-летнего парня госпитализировали. В соцсетях владимирцы пишут, что молодой водитель был пьян. По словам очевидцев, из его машины высыпались пустые пивные бутылки.

ИСТОЧНИК KP.RU