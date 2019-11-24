Авария на повороте на "Глобус": иномарка снесла ограждение и врезалась в светофор
Водитель в больнице
Авария у "Глобуса"Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
Изменить размер текста:
Авария случилась сегодня в седьмом часу утра на повороте на "Глобус" со стороны Нижнего Новгорода. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Мазды" на скорости снёс металлическое ограждение и врезался в светофор. 25-летнего парня госпитализировали. В соцсетях владимирцы пишут, что молодой водитель был пьян. По словам очевидцев, из его машины высыпались пустые пивные бутылки.
ИСТОЧНИК KP.RU