Владимирские мамочки вместе с детьми сегодня смогут бесплатно сходить в музеи

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-24T09:19:09+03:00

В честь Дня матери стартует акция "В музей с мамой"

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24 ноября по всей стране отмечают День матери. В честь этого праздника в рамках акции "В музей с мамой" "Выставочный комплекс города Владимира" приглашает мам с детьми бесплатно посетить 4 музея. С собой можно взять ребенка в возрасте до 18 лет. Вот список музеев:

1. Музей «Старая аптека» (ул.Георгиевская, 3). Там можно посмотреть на старинные медицинские и аптекарские приборы, многочисленные предметы быта 19 века. Режим работы: с 10:00 до 19:00.

2. Выставочные залы напротив Рождественского монастыря (ул. Б.Московская, 59). Там проходит персональная выставка художников Д. Зудова и Д. Грачева «Натюрморты». Режим работы: с 10:00 до 18:00.

3.Мемориальная мастерская владимирского художника Бориса Французова (ул. Б. Московская, 4-6,6). Режим работы: с 10:00 до 17:00.

4. «Музей воинской славы» (ул. Б. Московская, д. 33/35). Он находится в бывшем Доме офицеров на Соборной. В музее можно увидеть макет шлюпа «Мирный», на котором была открыта Антарктида, титульный лист и первую страницу рукописи А.В. Суворова «Полковое учреждение», шинель и драгунский образец винтовки Мосина, а также старинное воинское снаряжение. Отдельные залы посвящены Великой Отечественной, афганской и чеченской войнам.

ИСТОЧНИК KP.RU