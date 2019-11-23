2019-11-23T18:44:35+03:00
Происшествия

В Суздальском районе рыбак провалился под лёд - мужчина погиб

Трагедия произошла на озере в деревне Глазовское
Елена Масленникова
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Мужчина погиб, провалившись под ледМужчина погиб, провалившись под ледФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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На улице подморозило и водоемы начали покрываться тонким льдом. Несмотря на опасность, 23 ноября в Суздальском районе в деревне Глазовское местный житель вышел порыбачить. На озере был установлен аншлаг с указанием, что выход на лёд запрещён, по мужчину это не остановило. 55-летний местный житель провалился под воду . Спасти его не удалось. Сотрудники МЧС призывают граждан отказаться от выхода на водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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