В Суздальском районе рыбак провалился под лёд - мужчина погиб

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-23T18:44:35+03:00

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На улице подморозило и водоемы начали покрываться тонким льдом. Несмотря на опасность, 23 ноября в Суздальском районе в деревне Глазовское местный житель вышел порыбачить. На озере был установлен аншлаг с указанием, что выход на лёд запрещён, по мужчину это не остановило. 55-летний местный житель провалился под воду . Спасти его не удалось. Сотрудники МЧС призывают граждан отказаться от выхода на водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU