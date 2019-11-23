2019-11-23T17:42:24+03:00
Общество

Во Владимирской области появился сайт с вакансиями врачей

С помощью него для больниц региона уже нашли 45 специалистов
Алексей СУХОВ
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Сайт medicine33.com работает уже три месяца. И доказал свою эффективность, считают в "белом доме". Специалисты центра привлечения медицинских кадров за это время разместили 2500 вакансий по 70 специальностям на агрегаторе вакансий HeadHunter.ru. Сведения в отношении 327 специалистов переданы в работу медицинским организациям, 45 врачей уже приступили к работе и более 20 специалистов успешно прошли собеседование и сейчас оформляют документы с целью трудоустройства.

Сайт интегрирован с рекрутинговым центром и позволяет в режиме реального времени отслеживать заявки соискателей и дальнейший ход обработки данных, в том числе на уровне медучреждений. Механизм взаимодействия с соискателем таков – после заполнения на сайте специальной электронной формы с указанием номера телефона и адреса электронной почты с потенциальным сотрудником в считанные минуты связывается оператор и предлагает свои услуги по дальнейшему сопровождению.

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало эту модель портала для использования в других регионах. На днях во Владимир с этой целью приезжали представители Министерства здравоохранения Тульской области, на очереди – делегация из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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