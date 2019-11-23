На Оке поймали браконьера, который с помощью сети ловил рыбу

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-23T16:33:56+03:00

Когда его поймали, он попытался откупиться от полицейского взяткой

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Полицейские Меленковского района завели дело в отношении 32-летнего жителя Мурома, которого подозревают в браконьерстве и попытки дать взятку.

Его поймали на Оке, когда он плыл на лодке с сетью по территории заказника регионального значения "Окский береговой". Внутри лодки полицейские нашли 12 рыб. Ущерб они оценили в семь тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, рыбак-браконьер, попавшись, предпринял попытку дать взятку сотруднику уголовного розыска. Но тот денег не взял и сообщил об этом в дежурную часть.

Подозреваемому мужчине может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде реального лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU