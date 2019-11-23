На Оке поймали браконьера, который с помощью сети ловил рыбу
Полицейские Меленковского района завели дело в отношении 32-летнего жителя Мурома, которого подозревают в браконьерстве и попытки дать взятку.
Его поймали на Оке, когда он плыл на лодке с сетью по территории заказника регионального значения "Окский береговой". Внутри лодки полицейские нашли 12 рыб. Ущерб они оценили в семь тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, рыбак-браконьер, попавшись, предпринял попытку дать взятку сотруднику уголовного розыска. Но тот денег не взял и сообщил об этом в дежурную часть.
Подозреваемому мужчине может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде реального лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU