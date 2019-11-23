На Южном объезде в ДТП погибли два 19-летних парня

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-23T16:08:20+03:00

Водитель и пассажир "Жигулей" врезались в стоящую на обочине "Газель"

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23 ноября, в восемь утра на Южном объезде города Владимира произошло ДТП, в котором погибли двое 19-летних парней.

На 206 километре дороги столкнулись ВАЗ-2111 и "Газель". В результате водитель и пассажир "Жигулей" погибли на месте. В группе "Подслушано Автомобилистов Владимир" соцсети "ВКонтакте" появились фотографии этой страшной аварии. На ней видно, что легковушка превратилась буквально в искореженое месиво. Спасателям пришлось буквально выпиливать молодых людей из машины.

Как сообщают очевидцы, ВАЗ врезался в "Газель", которая стояла на обчине.

ИСТОЧНИК KP.RU