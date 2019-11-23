2019-11-23T16:08:20+03:00
Происшествия

На Южном объезде в ДТП погибли два 19-летних парня

Водитель и пассажир "Жигулей" врезались в стоящую на обочине "Газель"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
с сайта https://vk.com/overhearauto33.с сайта https://vk.com/overhearauto33.
Изменить размер текста:

23 ноября, в восемь утра на Южном объезде города Владимира произошло ДТП, в котором погибли двое 19-летних парней.

На 206 километре дороги столкнулись ВАЗ-2111 и "Газель". В результате водитель и пассажир "Жигулей" погибли на месте. В группе "Подслушано Автомобилистов Владимир" соцсети "ВКонтакте" появились фотографии этой страшной аварии. На ней видно, что легковушка превратилась буквально в искореженое месиво. Спасателям пришлось буквально выпиливать молодых людей из машины.

Как сообщают очевидцы, ВАЗ врезался в "Газель", которая стояла на обчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Оке поймали браконьера, который с помощью сети ловил рыбу
В центре Покрова на митинг против ремонта трассы М-7 пришли 300 человек
В Добром возникли перебои с водой из-за шуги на Нерли
Детскому хору из Владимира вручили Гран-при Всероссийского хорового фестиваля
Верховный суд РФ поставил точку в конфликте администрации города Владимира и "белого дома"
В парке "Дружба" научат валять мышку из шерсти
Владимирский Роспотребнадзор оштрафовал садики и школы почти на миллион рублей за плохие продукты для детей
Ковровчанин напал на знакомую, чтобы добыть продуктов и сигарет
Муромлянина хотят лишить водительских прав через суд
"Магнит" продавал вязниковцам «просрочку» и продукты без ценников
ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ
Во Владимире не будет улицы Победителей
Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину
На Соборной площади устанавливают елку
В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»