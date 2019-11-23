В центре Покрова на митинг против ремонта трассы М-7 пришли 300 человек

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-23T13:23:43+03:00

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23 ноября в центре Покрова прошел санкционированный администрацией города митинг против постоянных ремонтов трассы М-7. Речь идет о дорожных работах в черте города.

На митинг в итоге, несмотря на достаточно морозную погоду, собрались более 300 человек. Причем со сцены против ремонта выступали даже представители Петушинского района и самой Покровской администрации. Людям надоело, что в черте Покрова постоянно ведутся дорожные работы. Бизнес вдоль трассы разоряется - люди теряют работу.

При этом покровчане требуют от ФКУ "Упродор Москва-Нижний Новгород", чтобы они сделали объездную дорогу, пустив основной транзитный поток там, освободив Покров от огромного количества автомобилей. Это по мнению митингующих снизит смертность на дорогах в городе, а также позволит Покрову нормально развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU