В Добром возникли перебои с водой из-за шуги на Нерли

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-23T13:09:00+03:00

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23 ноября жители многих домов в микрорайоне Доброе неожиданно обнаружили, что вода идет либо тонкой струйкой, либо не течет вовсе. Причем не было как холодной, так и горячей воды. Уже скоро в соцсетях люди стали спрашивать, в чем дело.

- Думали, что авария на сетях, но у кого-то вода есть, а у кого-то нет. И это не связано с географией, - рассказали жители дома №16-в по улице Безыменского.

Все оказалось проще. Перебои с подачей воды возникли из-за шуги на реке Нерль. Ледяная крошка забилась в трубы и не давала нормально воде поступать в квартиры. Проблемы во Владимирводоканале планируют устранить к вечеру. До этого же обитатели верхних этажей многоэтажек могут быть совсем без воды, а у остальных вода может литься тоненькой струйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU