2019-11-23T13:09:00+03:00
Общество

В Добром возникли перебои с водой из-за шуги на Нерли

Сильнее всего пострадали многоэтажки
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 ноября жители многих домов в микрорайоне Доброе неожиданно обнаружили, что вода идет либо тонкой струйкой, либо не течет вовсе. Причем не было как холодной, так и горячей воды. Уже скоро в соцсетях люди стали спрашивать, в чем дело.

- Думали, что авария на сетях, но у кого-то вода есть, а у кого-то нет. И это не связано с географией, - рассказали жители дома №16-в по улице Безыменского.

Все оказалось проще. Перебои с подачей воды возникли из-за шуги на реке Нерль. Ледяная крошка забилась в трубы и не давала нормально воде поступать в квартиры. Проблемы во Владимирводоканале планируют устранить к вечеру. До этого же обитатели верхних этажей многоэтажек могут быть совсем без воды, а у остальных вода может литься тоненькой струйкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Оке поймали браконьера, который с помощью сети ловил рыбу
На Южном объезде в ДТП погибли два 19-летних парня
В центре Покрова на митинг против ремонта трассы М-7 пришли 300 человек
Детскому хору из Владимира вручили Гран-при Всероссийского хорового фестиваля
Верховный суд РФ поставил точку в конфликте администрации города Владимира и "белого дома"
В парке "Дружба" научат валять мышку из шерсти
Владимирский Роспотребнадзор оштрафовал садики и школы почти на миллион рублей за плохие продукты для детей
Ковровчанин напал на знакомую, чтобы добыть продуктов и сигарет
Муромлянина хотят лишить водительских прав через суд
"Магнит" продавал вязниковцам «просрочку» и продукты без ценников
ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ
Во Владимире не будет улицы Победителей
Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину
На Соборной площади устанавливают елку
В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»