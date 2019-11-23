Детскому хору из Владимира вручили Гран-при Всероссийского хорового фестиваля

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-23T11:36:12+03:00

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В Музее Победы 22 ноября наградили победителей Всероссийского хорового фестиваля. По решению жюри, которое возглавлял народный артист России, профессор Лев Конторович, Гран-при среди детских хоров вручили владимирской капелле мальчиков Дворца детского и юношеского творчества.

Хор стал участником заключительного гала-концерта, во время которого тысячеголосый хор исполнил произведения Александры Пахмутовой в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Более 10 самых известных песен спели вокалисты из 27 лучших хоров из 20 регионов России. Гала-концерт завершил 5-й Всероссийский хоровой фестиваль, в котором участвовали более полутора тысяч профессиональных и любительских коллективов.

Цель Всероссийского хорового фестиваля – популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства, сохранение отечественных традиций вокально-хорового искусства. Проект стартовал в 2014 году в Москве в дни празднования 70-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU