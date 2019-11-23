2019-11-23T11:27:32+03:00
Общество

Верховный суд РФ поставил точку в конфликте администрации города Владимира и "белого дома"

Там согласились, что областная администрация обязана оплатить работу работников детских садов
Алексей СУХОВ
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20 ноября 2019 года верховный суд РФ прекратил производство по апелляционной жалобе администрации Владимирской области. Та изначально хотела снять с себя обязанности по оплате труда младших воспитателей и других сотрудников детских садов города Владимира.

Дело закрылось потому, что областная администрация отозвала свою жалобу в Верховный суд РФ. А началось все еще весной, когда мэрия вспомнила, что в соответствии с федеральным законодательством об образовании расходы на оплату труда младших воспитателей и других сотрудников, которые обеспечивают образовательный процесс в детских садах, возложены на областной бюджет. Однако в "белом доме", ссылдаясь на приложение к постановлению губернатора от 9.09.2013 "Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях", утверждала, что это полномочия муниципалитетов.

В итоге, областной суд встал на сторону мэрии и посчитал, что за последние 3 года только город Владимир недополучил из областного бюджета на эти цели порядка миллиарда рублей. А приложение к постановлению губернатора было признано незаконным. Тогда администрация области решила продолжить судебную тяжбу с городом в верховном суде РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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