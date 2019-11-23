2019-11-23T08:31:40+03:00
Общество

В парке "Дружба" научат валять мышку из шерсти

Заодно еще и горячим чаем напоят
Алексей СУХОВ
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https://vk.com/parkdruzhba.https://vk.com/parkdruzhba.
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В субботу, 23 ноября, в 12.30 вы со своими детьми сможете в парке "Дружба" изготовить символ 2020 года - МЫШКУ в технике "Валяние из шерсти"! На фотографии вы можете увидеть, какая красотка может стать талисманом вашего дома в новом году!

Стоимость мастер-класса - всего 250 рублей! В эту стоимость входит: руководство умелой мастерицы - рукодельницы, весь материал и ароматный, горячий чай!

Мастер-классы будут проходить в помещении "Мульт-дома".

ИСТОЧНИК KP.RU

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