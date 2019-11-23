Владимирский Роспотребнадзор оштрафовал садики и школы почти на миллион рублей за плохие продукты для детей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-23T08:23:59+03:00

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Владимирский Роспотребнадзор в 2019 году провел 258 проверок детских садов, школ, организаторов питания и поставщиков продуктов питания. В общем, всех тех, кто отвечает за питание наших детей.

Специалисты Роспотребнадзора брали пробы пищи для лабораторных исследований. Речь шла, как о сырье, так и о готовых блюдах. И в итоге, было найдено немало нарушений. В некоторых садиках и школах не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, были сломаны холодильники или плиты, не соблюдались требования к формированию меню (некоторые блюда повторялись по несколько дней).В итоге, на руководителей образовательных учреждений за 9 месяцев 2019 года составили 321 протокол. А учреждения были оштрафованы на 950 тысяч рублей.

Везде после этого все нарушения устраняли. Возникает вопрос, зачем вообще надо было нарушать или доводить до этого?

ИСТОЧНИК KP.RU