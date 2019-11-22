Ковровчанин напал на знакомую, чтобы добыть продуктов и сигарет

22 Нояб. 21:57 2019-11-22T21:57:38+03:00

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В мае у жительницы Коврова собрались гости и один из пришедших, пока остальные сидели в комнате, зашел в другую, достал из холодильника продукты, из тумбочки – бытовую химию, косметику и два блока сигарет. Набрав два пакета, он собрался уходить, но тут в комнату заглянула хозяйка квартиры. Женщина не хотела расставаться со своим добром и потребовала все вернуть, а потом схватилась за пакеты, пытаясь задержать похитителя. В ответ тот схватил нож и полоснул по запястью женщины, а потом сбежал, утащив продуктов и химии почти на три с половиной тысячи рублей. Через несколько дней ковровчанин снова заглянул к знакомой, и, ткнув ее ножом в живот, потребовал сигареты. Напуганная женщина, которая была в квартире одна, отдала пачку сигарет, а нападавший вновь убежал. Сейчас жителю Коврова предъявлено обвинение в грабеже и разбое, если суд признает его виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU