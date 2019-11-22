Муромлянина хотят лишить водительских прав через суд

22 Нояб. 21:45 2019-11-22T21:45:54+03:00

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В суд обратился прокурор, обнаруживший в ходе проверки, что один из водителей в городе состоит на учете в местном наркодиспансере. Из-за имеющегося заболевания ему противопоказано управление транспортными средствами, однако, несмотря на это, ему выдали права на управление легковыми автомобилями. По мнению прокурора, если оставить права горожанину, это может привести к авариям. Рассмотреть дело в ближайшее время предстоит Муромскому городскому суду. Это не первый случай в области, Кстати, это не первый случай в области, когда водительские права оказываются у жителей, состоящие на учете у нарколога. В прошлом году такие случаи выявили во Владимире и в Гороховце.

ИСТОЧНИК KP.RU