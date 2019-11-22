"Магнит" продавал вязниковцам «просрочку» и продукты без ценников
Компания проигнорировала требования прокуратуры устранить нарушения
Изменить размер текста:
Представители надзорного ведомства проверяли вязниковские магазины продуктовой сети «Магнит» в течение двух месяцев. В ходе проверки на торговых прилавках были найдены продукты с истекшим сроком годности, а на некоторых товарах отсутствовали ценники. Прокуратура потребовала устранить нарушения. В адрес директора Владимирского филиала АО «Тандер» было внесено 3 представления. Но руководство компании требования проигнорировала. По решению мирового судьи директор владимирского филиала был оштрафован на 6 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU