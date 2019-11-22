Во Владимире не будет улицы Победителей
Она останется Совхозной
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20 ноября топонимическая комиссия города Владимира рекомендовала не переименовывать улицу Совхозную в улицу Победителей. При этом, в протоколе заседания значится, что дать новое имя улице предложили ее жители.
Отметим, что ежегодно на улице Совхозной проходит традиционный праздник "Улица Победителей". Идея переименовать неблагозвучное советское название улице в частном секторе несколько лет назад высказывала экс-губернатор Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU