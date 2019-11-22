Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-22T14:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

20 ноября 2019 года ушел в лес и не вернулся 34-летний Евгений Мальков. Мужчина проживает в деревне Лехтово Меленковского района.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в коричневую куртку, темные спортивные брюки. На мужчине была черная кепка и калоши. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают: пропавший нуждается в медпомощи.

Если вы что-то знаете о мужчине, звоните на номер 89776874909 - инфоргу отряда "Лиза Алерт" - или же по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU