На Соборной площади устанавливают елку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-22T13:42:34+03:00

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Во Владимире приступили к установке главной зеленой красавицы, которую по традиции установят на Соборной площади. Монтаж елки начался 22 ноября и должен закончиться к концу дня.

Изображения об установке на Соборной площади новогодней ели стали появляться днем в соцсетях. Многие выкладывали фотографии в своих аккаунтах в Инстаграме. Елка на Соборке - не первая новогодняя конструкция, появившаяся в городе. На Театральной площади уже появилась новогодняя маска. А на многих деревьях появились гирлянды.

Кстати, последний раз ель на Соборной начинали монтировать в декабре в 2013 году. С тех пор ее все время собирают в ноябре. Видимо, чтобы праздник к нам быстрее пришел.

ИСТОЧНИК KP.RU