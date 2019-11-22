2019-11-22T13:41:29+03:00
Происшествия

В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин

Он повредил ворота и залез в гараж
Валерия ПРОНИНА
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В середине ноября в полицию обратился житель одного из сел: ночью из его гаража украли канистру с бензином и автомобильный аккумулятор. По сообщению пресс-службы УМВД, вор повредил ворота гаража.

20-летнего парня задержали по горячим следам. Он ссылался на алкогольное опьянение. Бензина у него уже не осталось, а вот аккумулятор вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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