В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
Он повредил ворота и залез в гараж
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В середине ноября в полицию обратился житель одного из сел: ночью из его гаража украли канистру с бензином и автомобильный аккумулятор. По сообщению пресс-службы УМВД, вор повредил ворота гаража.
20-летнего парня задержали по горячим следам. Он ссылался на алкогольное опьянение. Бензина у него уже не осталось, а вот аккумулятор вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU