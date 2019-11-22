2019-11-22T14:06:53+03:00
Общество

Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках

Следком возбудил уголовное дело
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальника линейного отдела муромской полиции на транспорте подозревают в превышении должностных полномочий. Следственное управление на транспорте Следкома РФ сообщает, что в 2018-19 годах он систематически предупреждал знакомых браконьеров о проверках, времени и местах проведения рейдов.

На данный момент решается, какую меру пресечения выбрать задержанному. В его доме и рабочем кабинете проведены обыски.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В УТ МВД России по ПФО проводится служебная проверка в отношении сотрудника Владимирского ЛО МВД России на транспорте.

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Владимирской области был выявлен сотрудник линейного отдела, подозреваемый в превышении должностных полномочий.

По предварительной информации установлено, что полицейский не предпринимал должных мер к выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконной добычей биоресурсов на территории оперативного обслуживания.

В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновного сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ
Во Владимире не будет улицы Победителей
Третьи сутки в лесу Меленковского района ищут мужчину
На Соборной площади устанавливают елку
В Собинском районе нетрезвый 20-летний парень украл бензин
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»
Ростелеком» заслужил доверие потребителей
Депутат владимирского горсовета от ЛДПР Андрей Усов отказался от мандата
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Во Владимире новогодняя гирлянда парализовала движение в центре города
Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати
В Коврове внук вместе со своей девушкой пришел к бабушке и убил ее ради наживы
Ковровский ученик хочет благоустроить территорию вокруг сельской библиотеки
В День матери владимирские мамы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев
Жительница Собинского района расплачивалась чужой картой, которую оставили в банкомате
ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех организуют операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг поставит самолеты Embraer авиакомпании Сомон Эйр
ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
ВТБ Лизинг: шеринговая экономика позволит рынку автолизинга вырасти в четыре раза
Группа ВТБ и ГК подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.
ВТБ и ГК подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Владимирец выиграл кубок России по самбо
Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
В корпоративное кафе в городе Киржач требуется заведующий производством.
Владимирец хранил дома взрывчатку