Начальник муромской полиции на транспорте два года предупреждал браконьеров о проверках

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-22T14:06:53+03:00

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Начальника линейного отдела муромской полиции на транспорте подозревают в превышении должностных полномочий. Следственное управление на транспорте Следкома РФ сообщает, что в 2018-19 годах он систематически предупреждал знакомых браконьеров о проверках, времени и местах проведения рейдов.

На данный момент решается, какую меру пресечения выбрать задержанному. В его доме и рабочем кабинете проведены обыски.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В УТ МВД России по ПФО проводится служебная проверка в отношении сотрудника Владимирского ЛО МВД России на транспорте.

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Владимирской области был выявлен сотрудник линейного отдела, подозреваемый в превышении должностных полномочий.

По предварительной информации установлено, что полицейский не предпринимал должных мер к выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконной добычей биоресурсов на территории оперативного обслуживания.

В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновного сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU