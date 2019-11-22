2019-11-22T11:39:41+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров

Жильцы горящей квартиры не могли открыть дверь изнутри
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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21 ноября в 20:04 в МЧС позвонила женщина, которая сообщила о возгорании в соседней квартире. Пожарные оперативно приехали к четырехквартирному дому на ул. Ленина.

Жильцы горящей квартиры не могли открыть дверь изнутри и, по сути, оказались в дымовой ловушке. Пламя распространялось по кухне. Пожарные через окно залезли в квартиру и увидели 83-летнего мужчину и 86-летнюю женщину - они сидели на полу. Пожарные открыли дверь и помогли выйти пожилым супругам на улицу. Спасенных передали медикам. Очаг возгорания на площади 3 квадратных метра был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.

В спасении участвовали помощник начальника караула прапорщик внутренней службы Кирилл Мартьянцев, командир отделения прапорщик внутренней службы Даниил Шепелев, старший пожарный младший сержант внутренней службы Андрей Пугаев и пожарный Юрий Палагин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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