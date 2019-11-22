2019-11-22T11:39:36+03:00
Общество

Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»

Участвовать могут школьники с 7 по 11 класс
Анна ДЕКТЯРЕВА
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В выходные, 23 и 24 ноября, во владимирском госуниверситете пройдет отборочный тур Международной юбилейной отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом». Организаторы олимпиады - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и госкорпорация «Росатом», партнеры - Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира и ВлГУ.

Олимпиада «Росатом» — этап отбора талантливых молодых людей для работы в атомной отрасли. Принять участие в олимпиаде могут все желающие ученики 7-11 классов. Олимпиады по математике и физике пройдут в разные дни, участвовать можно в одной или в обеих, по желанию.

Все участники отборочного тура олимпиады «Росатом» должны предварительно зарегистрироваться в информационной системе олимпиады. После регистрации на почту участникам поступит регистрационная карточка — ее нужно распечатать и взять с собой на олимпиаду. Для участников прошлых лет сохраняется старая регистрация.

Место проведения - третий корпус ВлГУ. Принять участие в олимпиаде по математике можно 23 ноября в 10:00. Начало олимпиады по физике — 24 ноября в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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