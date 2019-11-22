2019-11-22T11:08:59+03:00
Политика

Депутат владимирского горсовета от ЛДПР Андрей Усов отказался от мандата

Партия заменит его на другого человека
Сергей МОРКОВКИН
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22 ноября депутат фракции ЛДПР владимирского горсовета Андрей Усов решил сложить с себя полномочия народного избранника. Отметим, что в этот же день между партией ЛДПР и администрацией города Владимира разразился конфликт из-за работы агитационных автобусов, блокированных коммунальной техникой.

Отметим, что проводить перевыборы за освободившийся мандат не придется, это место досталось ЛДПР по списку. Усов стал уже третьим депутатом, покинувшим кресло народного избранника от ЛДПР за время работы нынешнего созыва горсовета. Сначала его занимал Илья Потапов, ушедший в администрацию области транзитом через администрацию города. Потом мандат достался "самому бедному депутату города" Валерию Пузанову, отсидавшему в горсовете ровно два года. Пузанова сменил предприниматель Андрей Усов, чей приемник станет четвертым депутатом от фракции за четыре года.

Отметим, полные выборы во владимирский горсовет пройдут в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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