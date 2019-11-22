Во Владимире новогодняя гирлянда парализовала движение в центре города

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-22T10:05:31+03:00

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22 ноября утром в самом центре Владимира у Золотых ворот встал общественный транспорт. Троллейбусы выстроились в колонну, автобусы не могли их объехать. Причиной пробки стала новогодняя гирлянда, оторвавшаяся от опоры и упавшая на контактную троллейбусную линию. Эти украшения традиционно вешают над проезжей частью.

Упавшую на провода гирлянду пришлось убирать одному из водителей троллейбуса. После того, как гирлянда была убрана с проводов, троллейбусы поехали дальше. На это ушло где-то 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU