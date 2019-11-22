Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-22T10:01:22+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ковровчанина. По данным УМВД, в июле текущего года из здания украли металлическую кровать, стальные трубы и электрокабель. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 000 рублей.

Обвиняемого оперативно задержали полицейские, воришка во всем признался.

По версии следствия, он зашел в здание через незапертую дверь, затем сломал навесной замок в одном из помещений и вынес металл. Все "добро" ковровчанин хранил в своем гараже, а потом решил сдать в пункт приема.

Металл возвратили владельцу в ходе следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU