Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати
Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ковровчанина. По данным УМВД, в июле текущего года из здания украли металлическую кровать, стальные трубы и электрокабель. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 000 рублей.
Обвиняемого оперативно задержали полицейские, воришка во всем признался.
По версии следствия, он зашел в здание через незапертую дверь, затем сломал навесной замок в одном из помещений и вынес металл. Все "добро" ковровчанин хранил в своем гараже, а потом решил сдать в пункт приема.
Металл возвратили владельцу в ходе следствия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU