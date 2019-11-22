В Коврове внук вместе со своей девушкой пришел к бабушке и убил ее ради наживы

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-22T08:26:37+03:00

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В Коврове Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнего мужчину, которого обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Причем мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки.

По версии следствия, вечером 17 ноября он со своей знакомой пришел в гости к 71-летней одинокой бабушке. Пара хотела по тихой обокрасть старушку. Пока внук за чашкой чая отвлекал бабушку, 31-летняя подруга пошла в другую комнату для поиска ценных вещей. Бабушка заподозрила, что целью визита является явно не дружеское общение, начала звать на помощь. Тогда внук повалил беспомощную женщину на пол и начал бить ее по голове. Женщина умерла, а злоумышленники забрали сотовый телефон, продукты и смылись.

Сейчас неоднократно судимого мужчину заключили под стражу. Действия его подруги пока оцениваются.

ИСТОЧНИК KP.RU