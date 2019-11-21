Ковровский ученик хочет благоустроить территорию вокруг сельской библиотеки

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-21T17:39:47+03:00

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В финал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2019» в категории «Творческая работа» вышел ученик Малыгинской школы Ковровского района Александр Трапезников, сообщает администрация Владимирской области.

С помощью проекта «Библиотечный эко-парк «Читающая Черепаха» он хочет благоустроить территорию вокруг библиотеки родного поселка цветниками, лавочками и фонарями. Александр представит наш регион на Международном форуме добровольцев, который пройдёт со 2 по 5 декабря в Сочи.

Всего в 2019 году в финал вышло 190 участников. Победителей определит федеральное экспертное жюри. Все проекты волонтеров направлены на улучшение качества жизни, восстановление памятников архитектуры, благоустройство территорий детских больниц, организацию досуга детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU