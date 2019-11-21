2019-11-21T17:11:55+03:00
Звезды

В День матери владимирские мамы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев

Экскурсии также бесплатны
Валерия ПРОНИНА
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Владимирцы и гости города в День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, смогут принять участие в традиционной акции «С мамой в музей».

24 ноября можно будет абсолютно бесплатно посетить:

- Музей «Старая аптека» (ул.Георгиевская, 3). Режим работы: с 10:00 до 19:00. Начало экскурсий: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

- Мемориальную мастерскую Б.Ф.Французова (ул. Б. Московская, 4-6,6). Режим работы: с 10:00 до 17:00.

- Выставочные залы (ул.Б.Московская, 59), где проходит персональная выставка членов Российского ТСХР Д.Зудова и Д. Грачева «Натюрморты». Режим работы: с 10:00 до 18:00.

- «Музей воинской славы» (ул. Б. Московская, д. 33/35). Начало экскурсий: 13:00, 14:00.

Акция распространяется на мам с детьми в возрасте до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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