2019-11-21T16:50:02+03:00
Происшествия

Жительница Собинского района расплачивалась чужой картой, которую оставили в банкомате

Возбуждено уголовное дело за мошенничество
Валерия ПРОНИНА
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В конце августа в полицию обратился местный житель: с его банковского счета, привязанного к карте, кто-то снял 9 500 рублей. Мужчина признался, что потерял карту. По данным УМВД, полицейские оперативно задержали подозреваемую. Женщина в магазине услышала сигнал банкомата, подошла к нему и увидела карту. Она забрала ее себе и несколько раз оплачивала покупки.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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