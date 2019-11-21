Владимирец выиграл кубок России по самбо

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-21T14:12:24+03:00

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Владимирский спортсмен Антон Коновалов, выступающий в весовой категории "90 кг", завоевал Кубок России по самбо, который проходит с 19 по 22 ноября 2019 года в городе Кстово Нижегородской области.

В борьбе за первое место Антон выиграл пять схваток. Финальный поединок Коновалов провел в среду, 20 ноября. Его соперником стал тульский спортсмен Антон Суровцев, Мастер спорта международного класса, неоднократный победитель первенств мира и обладатель Кубка Европы по самбо. По итогам соревнований Коновалов отобрался на Кубок мира среди мужчин, который пройдет в Москве с 19 по 22 марта 2020 года. Наставником владимирского спортсмена является тренер Александр Логвинов.

В Кубке России по самбо среди мужчин, женщин и по боевому самбо приняли участие около 500 спортсменов из всех регионов страны. Борьба велась в девяти весовых категориях: от "48 кг" до "свыше 80 кг" у женщин и "от 52 кг" до "свыше 100 кг" у мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU