2019-11-21T12:55:23+03:00
Общество

Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.

Алексея Борисова представили в качестве главы ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород
Сергей МОРКОВКИН
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21 ноября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Туриев представил коллективу ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород начальника управления Алексея Борисова. Ранее он работал в этой должности с приставкой и.о. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

На должность главы ведомства Алексей Борисов был назначен днем ранее. До этого он работал начальником трассы с приставкой и.о.

Алексей Борисов работает в системе дорожного хозяйства уже более 25 лет, в том числе возглавлял ФКУ «Уралуправтодор», занимал должности главного инженера, заместителя начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, являлся заместителем директора, а также исполнял обязанности директора ФГУ ДСД «Центр».

Алексей Борисов в 1999 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «автомобильные дороги и аэродромы» и в 2003 году Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».

Трасса М-7 проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, в том числе в черте города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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