Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
21 ноября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Туриев представил коллективу ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород начальника управления Алексея Борисова. Ранее он работал в этой должности с приставкой и.о. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.
На должность главы ведомства Алексей Борисов был назначен днем ранее. До этого он работал начальником трассы с приставкой и.о.
Алексей Борисов работает в системе дорожного хозяйства уже более 25 лет, в том числе возглавлял ФКУ «Уралуправтодор», занимал должности главного инженера, заместителя начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, являлся заместителем директора, а также исполнял обязанности директора ФГУ ДСД «Центр».
Алексей Борисов в 1999 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «автомобильные дороги и аэродромы» и в 2003 году Государственный университет управления по специальности «менеджмент организации».
Трасса М-7 проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, в том числе в черте города Владимира.
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