2019-11-21T12:16:49+03:00
Происшествия

Владимирец хранил дома взрывчатку

Теперь горожанину придется раскошелиться на десять тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Взрывчатое вещество, которое мужчина незаконно хранил дома, обнаружили полицейские при осмотре его квартиры. Как выяснилось, мужчина нашел пакет с надписью «Порох охотничий» и решил его сохранить. Также он умудрился найти патроны, которые тоже принес домой и разобрал их, а порох пересыпал в стеклянную банку, которую стал хранить в квартире. Также полиция обнаружила у него металлическую банку с веществом, которое, согласно заключению эксперта, является веществом метательного действия. Октябрьский районный суд признал владимирца в незаконном хранение взрывчатых веществ и дал год условно. Еще ему предстоит заплатить штраф – десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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