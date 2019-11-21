2019-11-21T11:28:30+03:00
Происшествия

Девушке из Александровна, зарезавшую бабушку друга, вынесен приговор

Она нанесла гостеприимной пенсионерке 94 удара ножом
Ирина Мальцева
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20 ноября вынесен обвинительный приговор двадцатилетней жительнице Александрова, которую признали виновной сразу по двум статьям. В конце августа прошлого года молодая девушка ударила ножом отца своего друга. Нападение она объяснила просто: ей не нравился мужчина, поскольку он вел асоциальный образ жизни и не работал. Днем в начале октября прошлого года молодая александровка, употребив наркотики, снова явилась в квартиру своего друга. Но приятеля там не было, зато была его семидесятисемилетняя бабушка. Пожилая женщина впустила гостью, угостила какао и пирожками. Но стала давать советы девушке, говоря, что ей надо устроиться на работу. Молодой жительнице Александрова эти советы не понравились и она, взяв нож на кухне, сильно ударила хозяйку не менее 94 раз. Нож нападавшая унесла из квартиры, вымыла и спрятала в подъезде своего дома. А раненая пенсионерка в тот же день умерла в больнице. В суде девушка признала свою вину, но настаивала, что у нее были хорошие отношения и с отцом, и с бабушкой друга. Нападения она объяснила своими проблемами со здоровьем. Александровский суд отправил девушку в колонию строгого режима на восемь лет и один месяц. Кроме того, ей предстоит заплатить по миллиону рублей каждому из потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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