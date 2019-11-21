Владимирцу грозит срок за то, что не сообщил о возможном теракте

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-21T10:28:53+03:00

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Владимирское УФСБ возбудило уголовное дело по случаю полугодовой давности. В апреле 2019 года двое жителей Рязанской области готовились совершить террористический акт. Эта затея была вовремя пресечена ФСБ, но во время расследования выяснилось, что о планируемом теракте знал 20-летний приятель потенциальных террористов, житель Владимирской области.

Несообщение в органы власти о готовящемся теракте - само по себе преступление, если только речь не идет о близком родственнике. А тут парень не только сам не пошел, куда следует, но и ничего не рассказал, когда его опрашивал сотрудник ФСБ, проводящий расследование. Но все равно в итоге все раскрылось.

В ноябре следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило на молодого человека уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ – несообщение о готовящемся или совершенном преступлении. По этой статье ему грозит или штраф до 100 тысяч рублей, или даже реальный срок - до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU