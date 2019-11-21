В Суздале утром загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-21T10:02:50+03:00

К счастью, он только ехал на рейс и не успел забрать людей

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21 ноября в Суздале загорелся еще один пассажирский автобус. Об этом спасателям Суздальского подразделения позвонили в 6.44. Старенький "Пазик" маршрута №3 загорелся на трассе М-7 на повороте на село Глебовское.

Спасатели приехали к автобусу уже через несколько минут минут. Оказалось, что у автобуса, принадлежащего Суздальскому АТП, загорелся моторный отсек, а также часть салона (почти половина). В 6.57 огонь был потушен.

К счастью, людей внутри салона не было. На момент пожара автобус двигался из гаража в город Суздаль, и не успел взять пассажиров в рейс. За последнее время это уже не первый случай, когда во Владимирской области горят автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU