2019-11-21T10:02:50+03:00
Общество

В Суздале утром загорелся пассажирский автобус

К счастью, он только ехал на рейс и не успел забрать людей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 ноября в Суздале загорелся еще один пассажирский автобус. Об этом спасателям Суздальского подразделения позвонили в 6.44. Старенький "Пазик" маршрута №3 загорелся на трассе М-7 на повороте на село Глебовское.

Спасатели приехали к автобусу уже через несколько минут минут. Оказалось, что у автобуса, принадлежащего Суздальскому АТП, загорелся моторный отсек, а также часть салона (почти половина). В 6.57 огонь был потушен.

К счастью, людей внутри салона не было. На момент пожара автобус двигался из гаража в город Суздаль, и не успел взять пассажиров в рейс. За последнее время это уже не первый случай, когда во Владимирской области горят автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
В корпоративное кафе в городе Киржач требуется заведующий производством.
Владимирец хранил дома взрывчатку
Девушке из Александровна, зарезавшую бабушку друга, вынесен приговор
Владимирцу грозит срок за то, что не сообщил о возможном теракте
В Муроме построят новый корпус детской поликлиники
Во Владимире треть населения сделала прививки от гриппа
ПСБ банк за 9 месяцев 2019 года получил чистую прибыль 10,0 млрд руб. по МСФО
ВТБ и "Ростелеком" создают технологическую платформу по работе с большими данными
ВТБ и Республика Башкортостан заключили дополнительное соглашение к концессии о реализации проекта
Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей
Росгвардейцы задержали муромлянина, не оплатившего счет в кафе
Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое
Селивановец украл мясо у односельчанина
Владимирский биатлонист Алексей Слепов не попал в сборную России даже на Кубок IBU
Губернатора Сипягина просят надавить на дорожников, чтобы вернули левые повороты на Пекинке
Участники форума "Россия Зовет!" обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
Муромлянин требует с банка компенсацию морального вреда
«Ростелеком» приглашает 23 ноября на «День скидок и подарков» в гипермаркет «Глобус»
На оформление льготных транспортных карт во Владимире остался месяц
Во Владимирской области осудили "бухгалтера" террористов
Девочка из Владимирской области попросила у Деда Мороза вернуть воду в реки страны