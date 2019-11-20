В Муроме построят новый корпус детской поликлиники

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-20T17:31:17+03:00

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Начать строительство нового корпуса детской поликлиники рядом с городской больницей №3 планируют в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 20 ноября.

Старое здание детской поликлиники пришло в негодность, кабинетов не хватает. Поэтому муромлянам приходится ездить в другие медицинские учреждения. Место под строительство детского корпуса уже выбрано.

Кроме того, в Муромской городской больнице №3 планируется открыть кабинет рентгеноваскулярной диагностики, для которого закупят аппарат МСКТ и ангиографическую установку. Сейчас же в больнице - новое оборудование: УЗИ аппарат экспертного класса и реабилитационное оборудование для пациентов неврологического отделения, а также передвижные маммограф и медпункт.

В больнице работают 123 врача, 410 человек среднего медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU