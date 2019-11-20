2019-11-20T17:31:17+03:00
Общество

В Муроме построят новый корпус детской поликлиники

Старое здание пришло в негодность
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начать строительство нового корпуса детской поликлиники рядом с городской больницей №3 планируют в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 20 ноября.

Старое здание детской поликлиники пришло в негодность, кабинетов не хватает. Поэтому муромлянам приходится ездить в другие медицинские учреждения. Место под строительство детского корпуса уже выбрано.

Кроме того, в Муромской городской больнице №3 планируется открыть кабинет рентгеноваскулярной диагностики, для которого закупят аппарат МСКТ и ангиографическую установку. Сейчас же в больнице - новое оборудование: УЗИ аппарат экспертного класса и реабилитационное оборудование для пациентов неврологического отделения, а также передвижные маммограф и медпункт.

В больнице работают 123 врача, 410 человек среднего медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире треть населения сделала прививки от гриппа
ПСБ банк за 9 месяцев 2019 года получил чистую прибыль 10,0 млрд руб. по МСФО
ВТБ и "Ростелеком" создают технологическую платформу по работе с большими данными
ВТБ и Республика Башкортостан заключили дополнительное соглашение к концессии о реализации проекта
Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей
Росгвардейцы задержали муромлянина, не оплатившего счет в кафе
Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое
Селивановец украл мясо у односельчанина
Владимирский биатлонист Алексей Слепов не попал в сборную России даже на Кубок IBU
Губернатора Сипягина просят надавить на дорожников, чтобы вернули левые повороты на Пекинке
Участники форума "Россия Зовет!" обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
Муромлянин требует с банка компенсацию морального вреда
«Ростелеком» приглашает 23 ноября на «День скидок и подарков» в гипермаркет «Глобус»
На оформление льготных транспортных карт во Владимире остался месяц
Во Владимирской области осудили "бухгалтера" террористов
Девочка из Владимирской области попросила у Деда Мороза вернуть воду в реки страны