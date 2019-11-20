Во Владимире треть населения сделала прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-20T17:20:42+03:00

Время на вакцинацию еще есть

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360 тысяч жителей Владимирской области этой осенью сделали прививки от гриппа. Таковы данные департамента здравоохранения. Почти 70 тысяч из сделавших прививку - дети.

Пока что в регионе еще нет признаков эпидемии гриппа, так что прививку делать еще не поздно. Иммунитет после вакцинации развивается две-три недели. В этом сезоне владимирцам предлагают на выбор три отечественных вакцины от гриппа: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс». Все они имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, им делать прививку стандартной вакциной нельзя. Также нежелательно прививаться во время болезни и сразу после нее, а также в период обострения хронических заболеваний.

Прививочная кампания продлится до начала сезонного подъема заболеваемости.

На этой неделе в область пришла новая партия вакцины - 150 тысяч доз.

Врачи напоминают - вакцина защищает именно от гриппа, против простуды она не действует. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства.

«Народные» методы типа поедания чеснока и лука, а также гомеопатия, в борьбе с ОРВИ и гриппом абсолютно неэффективны.

ИСТОЧНИК KP.RU