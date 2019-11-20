2019-11-20T14:38:22+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали муромлянина, не оплатившего счет в кафе

Проводится проверка
Ирина Мальцева
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Двадцатисемилетний житель Мурома 19 ноября пришел в местное кафе «Амур» и плотно поужинал почти на три тысячи рублей. Но потом отказался оплачивать счет и постарался сбежать из кафе. Но сотрудники заведения около полуночи вызвали вневедомственную охрану, которые и задержали посетителя. Задержанного, так и не расплатившегося за заказ, для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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