Селивановец украл мясо у односельчанина

СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-20T12:51:52+03:00

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Пятидесятидвухлетний житель одной из деревень Селивановского района обратился в полицию, обнаружив, что пока он спал, из холодильника пропали три килограмма говядины, которые он положил туда вечером. При этом дверь в доме не была взломана, а окна не были разбиты. Мужчина рассказал, накануне он проводил время с дамой, но утром они поссорились и женщина ушла. Как оказалось, вернувшись домой, она рассказала своему шестидесяти шестилетнему дяде, что оставила в чужом доме вещи. Желая помочь племяннице, ее родственник отправился домой к односельчанину, но когда зашел в дом и понял, что хозяин спит, решил забрать не только вещи, но и приглянувшееся ей мясо, надеясь, что спящий о нем не вспомнит. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU