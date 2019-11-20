2019-11-20T12:51:52+03:00
Происшествия

Селивановец украл мясо у односельчанина

Мужчина пришел помочь племяннице и позарился на говядину
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пятидесятидвухлетний житель одной из деревень Селивановского района обратился в полицию, обнаружив, что пока он спал, из холодильника пропали три килограмма говядины, которые он положил туда вечером. При этом дверь в доме не была взломана, а окна не были разбиты. Мужчина рассказал, накануне он проводил время с дамой, но утром они поссорились и женщина ушла. Как оказалось, вернувшись домой, она рассказала своему шестидесяти шестилетнему дяде, что оставила в чужом доме вещи. Желая помочь племяннице, ее родственник отправился домой к односельчанину, но когда зашел в дом и понял, что хозяин спит, решил забрать не только вещи, но и приглянувшееся ей мясо, надеясь, что спящий о нем не вспомнит. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24